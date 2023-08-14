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В Киев не пускают грузовики: с чем это связано

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Киев, Понедельник 14 августа 2023 15:34
В Киев не пускают грузовики: с чем это связано Иллюстративное фото: в Киев не пускают грузовики (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве ввели временное ограничение на движение тяжеловесного транспорта из-за жаркой погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Ограничения дорожного движения распространяются на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Это касается как въезда в столицу, так и передвижения по городу.

В полиции отмечают, что время действия ограничения может изменяться в соответствии с температурным режимом.

Добавим, что главная цель этих мер - сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду.

Жара в Киеве

По прогнозам синоптиков, эта неделя в столице будет жаркой. Температура будет колебаться от 27 до 33 градусов. При этом осадки не ожидаются.

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