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Для Києва і не лише оновили графіки: коли відключатимуть світло 2 грудня

Київ, Неділя 01 грудня 2024 21:21
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Для Києва і не лише оновили графіки: коли відключатимуть світло 2 грудня Фото: завтра в Україні діятимуть графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Після інформації про обмеження в енергосистемі на 2 грудня 2024 року для Києва та низки регіонів оновили графіки відключення світла. Вони діятимуть з ранку до вечора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

Київ

Київська міська військова адміністрація нагадує, що за вказівкою "Укренерго" завтра стабілізаційні відключення світла будуть задіяні з 07:00 до 22:00.

2 грудня у столиці діятимуть такі графіки:

  • I група без світла - з 10:00 до 14:00 та з 19:00 до 23:00
  • ІІ група без світла - з 11:00 до 14:00
  • III група без світла - з 13:00 до 17:00
  • IV група без світла - з 13:00 до 17:00
  • V група без світла - з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00
  • VI група без світла - з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00

Для Києва і не лише оновили графіки: коли відключатимуть світло 2 грудня

Фото: графіки відключення світла у Києві 2 грудня (t.me/dtek_ua)

Київська область

Графіки на 2 грудня для Київської області

  • I група без світла - з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 20:00
  • II група без світла - з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 23:00
  • III група без світла - з 12:00 до 16:00
  • IV група без світла - з 12:00 до 16:00
  • V група без світла - з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00
  • VI група без світла - з 07:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00

Для Києва і не лише оновили графіки: коли відключатимуть світло 2 грудня

Фото: графіки відключення світла у Київській області 2 грудня (t.me/dtek_ua)

Дніпропетровська область

Графіки на 2 грудня для Дніпропетровської області:

  • I група без світла - з 10:00 до 14:00 та з 19:00 до 23:00
  • ІІ група без світла - з 11:00 до 14:00
  • III група без світла - з 13:00 до 17:00
  • IV група без світла - з 13:00 до 17:00
  • V група без світла - з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00
  • VI група без світла - з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00

Для Києва і не лише оновили графіки: коли відключатимуть світло 2 грудня

Фото: графіки відключення світла у Київській області 2 грудня (t.me/dtek_ua)

Одеська область

Графіки відключення світла на 2 грудня:

  • I група без світла - з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00
  • ІІ група без світла - з 11:00 до 14:00
  • III група без світла - з 12:00 до 16:00 та з 21:00 до 23:00
  • IV група без світла - з 13:00 до 17:00
  • V група без світла - з 07:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00
  • VI група без світла - з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00

Для Києва і не лише оновили графіки: коли відключатимуть світло 2 грудня

Фото: графіки відключення світла у Київській області 2 грудня (t.me/dtek_ua)

Зазначимо, мешканці інших регіонів України можуть ознайомитися з графіками на 2 грудня на сайтах та соціальних сторінках відповідних обленерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завтра буде більше відключень світла. За інформацією "Укренерго", обмеження будуть застосовуватися в одну та дві черги з 07:00 до 22:00. Однак час та обсяг протягом дня можуть змінитися.

Українська енергетика наразі відновлюється від наслідків масованої російської атаки 28 листопада. Тоді повідомлялося про пошкодження 12 об'єктів, зокрема, електричних підстанцій.

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