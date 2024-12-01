Для Києва і не лише оновили графіки: коли відключатимуть світло 2 грудня

Після інформації про обмеження в енергосистемі на 2 грудня 2024 року для Києва та низки регіонів оновили графіки відключення світла. Вони діятимуть з ранку до вечора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

Зазначимо, мешканці інших регіонів України можуть ознайомитися з графіками на 2 грудня на сайтах та соціальних сторінках відповідних обленерго.

Київська міська військова адміністрація нагадує, що за вказівкою "Укренерго" завтра стабілізаційні відключення світла будуть задіяні з 07:00 до 22:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завтра буде більше відключень світла. За інформацією "Укренерго", обмеження будуть застосовуватися в одну та дві черги з 07:00 до 22:00. Однак час та обсяг протягом дня можуть змінитися.

Українська енергетика наразі відновлюється від наслідків масованої російської атаки 28 листопада. Тоді повідомлялося про пошкодження 12 об'єктів, зокрема, електричних підстанцій.

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