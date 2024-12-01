До двох черг. Як вимикатимуть світло в Україні 2 грудня
В Україні завтра, 2 грудня, застосовуватимуть нові графіки відключення електроенергії, й відключень буде більше. Світло в оселях вимикатимуть під час обмежень в однієї та двох черг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної енергетичної компанії (НЕК) "Укренерго".
Компанія оновила графіки відключення електроенергії на перший день нового тижня, та встановила на 2 грудня такий час та обсяг обмежень для побутових споживачів:
- період з 07:00 по 08:00: одна черга відключень,
- період з 08:00 по 10:00: дві черги відключень,
- період з 10:00 по 11:00: одна черга відключень,
- період з 11:00 по 19:00: дві черги відключень,
- період з 19:00 по 22:00: одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу передбачено застосування графіків обмеження потужності з 06:00 по 22:00.
В "Укренерго" пояснили, що причиною тимчасового запровадження обмежень по світлу стало пошкодження енергооб'єктів країни внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - зазначили в компанії.
Крім того, оператор також звертає увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби 2 грудня можуть змінитися.
"Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах", - радять енергетики.
Ситуація з відключенням світла в Україні
Нагадаємо, 28 листопада російські окупанти завдали чергового масованого комбінованого удару по енергетиці України. В результаті ворожих обстрілів були зафіксовані пошкодження у 14 областях.
В результаті енергетики були змушені посилити обмеження по відключенню світла.
За словами заступника глави Міненерго Миколи Колесника, після атаки 28 листопада вдалося уникнути катастрофічного сценарію в енергосистемі. Чиновник додав, що відновлювальні роботи ведуться цілодобово.
Раніше РБК-Україна в окремому матеріалі писало, як довго можуть тривати жорсткі графіки відключення світла.
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