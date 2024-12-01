Для Киева и не только обновили графики: когда будут отключать свет 2 декабря
После информации об ограничениях в энергосистеме на 2 декабря 2024 года для Киева и ряда регионов обновили графики отключения света. Они будут действовать с утра до вечера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.
Киев
Киевская городская военная администрация напоминает, что по указанию "Укрэнерго" завтра стабилизационные отключения света будут задействованы с 07:00 до 22:00.
2 декабря в столице будут действовать такие графики:
- I группа без света - с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 23:00
- II группа без света - с 11:00 до 14:00
- III группа без света - с 13:00 до 17:00
- IV группа без света - с 13:00 до 17:00
- V группа без света - с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00
- VI группа без света - с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00
Фото: графики отключения света в Киеве 2 декабря (t.me/dtek_ua)
Киевская область
Графики на 2 декабря для Киевской области
- I группа без света - с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00
- II группа без света - с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 23:00
- III группа без света - с 12:00 до 16:00
- IV группа без света - с 12:00 до 16:00
- V группа без света - с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00
- VI группа без света - с 07:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00
Фото: графики отключения света в Киевской области 2 декабря (t.me/dtek_ua)
Днепропетровская область
Графики на 2 декабря для Днепропетровской области:
- I группа без света - с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 23:00
- II группа без света - с 11:00 до 14:00
- III группа без света - с 13:00 до 17:00
- IV группа без света - с 13:00 до 17:00
- V группа без света - с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00
- VI группа без света - с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00
Фото: графики отключения света в Киевской области 2 декабря (t.me/dtek_ua)
Одесская область
Графики отключения света на 2 декабря:
- I группа без света - с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00
- II группа без света - с 11:00 до 14:00
- III группа без света - с 12:00 до 16:00 и с 21:00 до 23:00
- IV группа без света - с 13:00 до 17:00
- V группа без света - с 07:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00
- VI группа без света - с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00
Фото: графики отключения света в Киевской области 2 декабря (t.me/dtek_ua)
Отметим, жители остальных регионов Украины могут ознакомиться с графиками на 2 декабря на сайтах и социальных страницах соответствующих облэнерго.
Напомним, ранее сообщалось, что завтра будет больше отключений света. По информации "Укрэнерго", ограничения будут применяться в одну и две очереди с 07:00 до 22:00. Однако время и объем в течение дня могут измениться.
Украинская энергетика сейчас восстанавливается от последствий массированной российской атаки 28 ноября. Тогда сообщалось о повреждении 12 объектов, в том числе электрических подстанций.
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