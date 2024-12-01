Для Киева и не только обновили графики: когда будут отключать свет 2 декабря

После информации об ограничениях в энергосистеме на 2 декабря 2024 года для Киева и ряда регионов обновили графики отключения света. Они будут действовать с утра до вечера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

Отметим, жители остальных регионов Украины могут ознакомиться с графиками на 2 декабря на сайтах и социальных страницах соответствующих облэнерго.

2 декабря в столице будут действовать такие графики:

Киевская городская военная администрация напоминает, что по указанию "Укрэнерго" завтра стабилизационные отключения света будут задействованы с 07:00 до 22:00.

Напомним, ранее сообщалось, что завтра будет больше отключений света. По информации "Укрэнерго", ограничения будут применяться в одну и две очереди с 07:00 до 22:00. Однако время и объем в течение дня могут измениться.

Украинская энергетика сейчас восстанавливается от последствий массированной российской атаки 28 ноября. Тогда сообщалось о повреждении 12 объектов, в том числе электрических подстанций.

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