З Києва до Бухареста поїздом: коли може запрацювати новий міжнародний маршрут

Україна та Румунія працюють над запуском прямого пасажирського сполучення між Києвом і Бухарестом.
РБК-Україна повідомляє, що про це в інтерв’ю Укрінформу розповів посол Румунії в Україні Александру Віктор Мікула.
За його словами, перше технічне тестування вже відбулося з 7 по 9 серпня. Наразі триває оцінка його результатів. Планується, що маршрут обслуговуватимуть чотири вагони, які прямуватимуть з Києва через Кишинів до Бухареста.
"Це довга подорож, але вона матиме символічне значення. Пряме залізничне з’єднання між столицями стане основою для створення нових мостів - культурних, економічних і гуманітарних", - зазначив дипломат.
Посол також повідомив, що цього року відкриють новий пункт пропуску "Біла Церква - Сігету Мармацієй". За його словами, це буде масштабний інфраструктурний проєкт із високою пропускною спроможністю.
Крім того, Румунія та Україна вже обговорюють створення ще двох додаткових пунктів пропуску, а також розширення існуючого Порубне - Сірет.
"Ми збільшуємо кількість смуг для вантажівок. Українська сторона планує завершити перехід із двох до шести смуг у кожному напрямку вже до кінця цього року. Ми своєю чергою будемо готові не пізніше квітня наступного року", - підкреслив Мікула.
Дипломат додав, що багато ініціатив реалізуються у тристоронньому форматі за участю України, Молдови та Румунії. За його словами, більшість інфраструктури, яку Україна будує на кордоні з Молдовою, потребує відповідного забезпечення на румунському напрямку. Це дозволить вантажам і пасажирам, які виїжджають з України через Молдову до ЄС, отримати належну інфраструктуру.
РБК-Україна раніше розповідало, що 7 серпня два вагони вирушили у тестовий рейс через Кишинів. Також Україна й Румунія працюють над відкриттям нового пункту пропуску та розвитком транспортного коридору до Греції.
Також ми розповідали про створення регіонального кіберальянсу України, Румунії та Молдови. Він спрямований на спільну протидію кібер- та гібридним загрозам з боку Росії, обмін інформацією, розвиток рішень на основі ШІ, підготовку фахівців і захист критичної інфраструктури.
Він отримав назву "Одеський трикутник". Альянс залишатиметься відкритим для інших країн, що поділяють демократичні цінності.