З Києва до Бухареста поїздом: коли може запрацювати новий міжнародний маршрут

За його словами, перше технічне тестування вже відбулося з 7 по 9 серпня. Наразі триває оцінка його результатів. Планується, що маршрут обслуговуватимуть чотири вагони, які прямуватимуть з Києва через Кишинів до Бухареста.

"Це довга подорож, але вона матиме символічне значення. Пряме залізничне з’єднання між столицями стане основою для створення нових мостів - культурних, економічних і гуманітарних", - зазначив дипломат.

Нові пункти пропуску на кордоні

Посол також повідомив, що цього року відкриють новий пункт пропуску "Біла Церква - Сігету Мармацієй". За його словами, це буде масштабний інфраструктурний проєкт із високою пропускною спроможністю.

Крім того, Румунія та Україна вже обговорюють створення ще двох додаткових пунктів пропуску, а також розширення існуючого Порубне - Сірет.

"Ми збільшуємо кількість смуг для вантажівок. Українська сторона планує завершити перехід із двох до шести смуг у кожному напрямку вже до кінця цього року. Ми своєю чергою будемо готові не пізніше квітня наступного року", - підкреслив Мікула.

Спільні проєкти з Молдовою

Дипломат додав, що багато ініціатив реалізуються у тристоронньому форматі за участю України, Молдови та Румунії. За його словами, більшість інфраструктури, яку Україна будує на кордоні з Молдовою, потребує відповідного забезпечення на румунському напрямку. Це дозволить вантажам і пасажирам, які виїжджають з України через Молдову до ЄС, отримати належну інфраструктуру.