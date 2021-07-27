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Киев из-за жары снова ограничил въезд для грузовиков

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Киев, Вторник 27 июля 2021 11:16
Киев из-за жары снова ограничил въезд для грузовиков Фото: грузовикам запретили въезд в Киев (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня с 11:00 из-за жары снова ограничили въезд для грузовиков в Киев. Ожидается, что запрет снимут уже вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции Киева.

"Въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничено из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что ограничение действует на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).

Напомним, по данным синоптиков, в Киеве во вторник будет без осадков, а столбики термометров покажут до +30 градусов тепла.

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Киев жара грузовик
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