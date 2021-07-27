Киев из-за жары снова ограничил въезд для грузовиков
Фото: грузовикам запретили въезд в Киев (Виталий Носач/РБК-Украина)
Сегодня с 11:00 из-за жары снова ограничили въезд для грузовиков в Киев. Ожидается, что запрет снимут уже вечером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции Киева.
"Въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничено из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что ограничение действует на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).
Напомним, по данным синоптиков, в Киеве во вторник будет без осадков, а столбики термометров покажут до +30 градусов тепла.