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Київ через спеку знову обмежив в'їзд для вантажівок

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Київ, Вівторок 27 липня 2021 11:16
Київ через спеку знову обмежив в'їзд для вантажівок Фото: вантажівкам заборонили в'їзд до Києва (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні з 11:00 через спеку знову обмежили в'їзд для вантажівок до Києва. Очікується, що заборону знімуть вже ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram патрульної поліції Києва.

"В'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що обмеження діє на всіх під'їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).

Нагадаємо, за даними синоптиків, у Києві у вівторок буде без опадів, а стовпчики термометрів покажуть до +30 градусів тепла.

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