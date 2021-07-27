Київ через спеку знову обмежив в'їзд для вантажівок
Фото: вантажівкам заборонили в'їзд до Києва (Віталій Носач/РБК-Україна)
Сьогодні з 11:00 через спеку знову обмежили в'їзд для вантажівок до Києва. Очікується, що заборону знімуть вже ввечері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram патрульної поліції Києва.
"В'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що обмеження діє на всіх під'їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).
Нагадаємо, за даними синоптиків, у Києві у вівторок буде без опадів, а стовпчики термометрів покажуть до +30 градусів тепла.