Киев из-за жары снова ограничил въезд для грузовиков

Сегодня, 12 июля, из-за жары Киев снова ограничил въезд для большегрузного автотранспорта. Запрет действует с 12:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции Киева.

"Сегодня, 12 июля, с 12:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28", - говорится в сообщении.

Ограничение действует всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений сообщат дополнительно ориентировочно до 19:00.