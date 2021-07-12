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Київ через спеку знову обмежив в'їзд для вантажівок

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 12 липня, через спеку Київ знову обмежив в'їзд для великовантажного автотранспорту. Заборона діє з 12:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram патрульної поліції Києва.

"Сьогодні, 12 липня, з 12:00 обмежать в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн через перевищення денної температури повітря понад +28", - йдеться в повідомленні.

Обмеження діє всіх під'їздах до Києва. Про зняття обмежень повідомлять додатково орієнтовно до 19:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ у найближчі години накриє злива, і синоптики оголосили штормове попередження.

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