Київ через спеку знову обмежив в'їзд для вантажівок

Сьогодні, 12 липня, через спеку Київ знову обмежив в'їзд для великовантажного автотранспорту. Заборона діє з 12:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram патрульної поліції Києва.

"Сьогодні, 12 липня, з 12:00 обмежать в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн через перевищення денної температури повітря понад +28", - йдеться в повідомленні.

Обмеження діє всіх під'їздах до Києва. Про зняття обмежень повідомлять додатково орієнтовно до 19:00.