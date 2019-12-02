Киев засыпает снегом: водителей просят не парковать машины вдоль дорог

Водителей просят не парковать машины вдоль улиц и дорог чтобы не препятствовать работе спецмашин по расчистке снега. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

За информацией КГГА, водителей просят не парковать авто вдоль улиц и дорог и в запретных для этого местах, чтобы не препятствовать работе спецмашин.

"УК "Киевавтодор" в полной готовности к снегопаду. Как сообщили в коммунальной корпорации, техника КП ШЕУ уже выехала на исходные позиции и ожидает начала непогоды", - говорится в сообщении.

Сейчас на дороги столицы выехало около 100 единиц снегоуборочной техники. Еще 318 готовы выехать в любой момент в случае ухудшения ситуации.

Напомним, завтра в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий в виде значительного снега, что повлечет за собой осложнение ситуации на дорогах. Сообщается, что в течение суток 3 декабря в западных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/сек.

Ранее сообщалось, что в Киевской области во вторник, 3 декабря, ожидается ухудшение погодных условий. Ожидается ночью умеренный, днем небольшой снег. А также образование снежного покрова высотой 2-5 см, а на дорогах гололедица.

РБК-Украина писало, что погода в Украине во вторник, 3 декабря, будет снежная, местами ожидается гололедица, температура воздуха опустится до - 10 градусов.