Київ засипає снігом: водіїв просять не паркувати машини вздовж доріг

У Києві увечері 2 грудня випав сніг, на дороги столиці виїхала снігоприбиральна техніка, передає кореспондент РБК-Україна.

У зв'язку з негодою в КМДА закликали водіїв не паркувати машини вздовж вулиць і доріг, щоб не перешкоджати роботі спецмашин з розчищення снігу.

"КК "Київавтодор" у повній готовності до снігопаду. Як повідомили у комунальній корпорації, техніка КП ШЕУ уже виїхала на вихідні позиції і очікує початку негоди", - йдеться у повідомленні.

Фото: Київ засипає снігом (РБК-Україна)

Нині на дороги столиці виїхало близько 100 одиниць снігоприбиральної техніки. Ще 318 готові виїхати у будь-який момент у разі погіршення ситуації.

Нагадаємо, завтра у більшості областей України очікується погіршення погодних умов у вигляді значного снігу, що спричинить ускладнення ситуації на дорогах. Зазначається, що протягом доби 3 грудня в західних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Раніше повідомлялося, що у Київській області у вівторок, 3 грудня, очікується погіршення погодних умов. Очікується вночі помірний, вдень невеликий сніг. А також утворення снігового покриву заввишки 2-5 см, а на дорогах ожеледиця.

РБК-Україна писало, що погода в Україні у вівторок, 3 грудня, буде сніжна, місцями очікується ожеледиця, температура повітря опуститься до - 10 градусів.