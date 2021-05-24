Киев застрял в пробках: какая ситуация на дорогах

В Киеве в понедельник, 24 мая, утром образовались пробки. Проблемы с движением транспорта наблюдаются как на правом, так и на левом берегах.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps .

Ситуация на правом берегу

Серьезные пробки образовались на проспекте Победы в сторону центра, улицах Вадима Гетьмана, Борщаговской, Шаповала, Липковского, Воздухофлотском проспекте, проспекте Лобановского, Протасовом Яру, бульваре Леси Украинки, улицах Большой Васильковской, Набережно-Рыбальской, Набережно-Крещатицкой, Набережном и Надднепрянском шоссе, Петровской аллеи, проспекте Героев Сталинграда, Бандеры, улицах Скляренко, Кириловской, Богатырской, Полярной.

Ситуация на левом берегу

Проблемы с движением наблюдаются на проспекте Шухевича, бульваре Перова, Броварском проспекте, проспекте Соборности, Тычины, Днепровской набережной, Дарницком и Харьковском шоссе, улицах Миропольской и Ахматовой, а также на проспекте Григоренко и Бажана.

Кроме этого движение осложнено на Драницком, Гаванском и Северном мостах.