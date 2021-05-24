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Київ застряг у заторах: яка ситуація на дорогах

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Київ, Понеділок 24 травня 2021 09:52
Київ застряг у заторах: яка ситуація на дорогах Фото :пробки спостерігаються на обох берегах(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

У Києві в понеділок, 24 травня, вранці утворилися затори. Проблеми з рухом транспорту спостерігаються як на правому, так і на лівому берегах.

Про це свідчать дані Google Maps.

Ситуація на правому березі

Серйозні затори утворилися на проспекті Перемоги у бік центру, вулицях Вадима Гетьмана, Борщагівській, Шаповала, Липківського, Повітрофлотському проспекті, проспекті Лобановського, Протасовому Яру, бульварі Лесі Українки, вулицях Великій Васильківській, Набережно-Рибальській, Набережно-Хрещатицькій, Набережному та Наддніпрянському шосе, Петровській алеї, проспекті Героїв Сталінграда, Бандери, вулицях Скляренка, Кирилівській, Богатирській, Полярній.

Київ застряг у заторах: яка ситуація на дорогах

Ситуація на Лівому березі

Проблеми з рухом спостерігаються на проспекті Шухевича, бульварі Перова, Броварському проспекті, проспекті Соборності, Тичини, Дніпровській набережній, Дарницькому та Харківському шосе, вулицях Миропільській та Ахматовій, а також на проспекті Григоренка та Бажана.

Київ застряг у заторах: яка ситуація на дорогах

Крім цього рух ускладнено на Драницькому, Гаванському та Північному мостах.

Раніше РБК-Україна писало, що під Києвом на тиждень частково перекриють траси на Львів та Одесу.

Також повідомлялося, що у Києві на Льва Толстого до кінця червня обмежують рух транспорту.

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