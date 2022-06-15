За дерусификацию Киева можно проголосовать онлайн: какой механизм

В приложении "Киев Цифровой" стартовало голосование по переименованию объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами. В список внесли 300 столичных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА .

В администрации отметили, что все 300 объектов были отобраны экспертной комиссией.

Для того, чтобы принять участие в голосовании необходимо зайти в приложение "Киев Цифровой". Затем найти пункт "Электронная демократия" - "Голосование за дерусификацию". Просмотрите список названий и нажмите "Проголосовать".

Отмечается, что принять участие в голосовании могут все граждане Украины. Для верификации используется Bank ID. Само голосвание продлится до 19 июня включительно.

"Городские власти призывают жителей выбирать ответственно и сознательно, поскольку присвоение новых названий топонимическим объектам имеет важное историческое и национальное значение", - подытожили в КГГА.