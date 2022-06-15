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За дерусифікацію Києва можна проголосовати онлайн: який механізм

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Київ, Середа 15 червня 2022 13:17
За дерусифікацію Києва можна проголосовати онлайн: який механізм Фото: Київська міська державна адміністрація (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У додатку "Київ Цифровий" стартувало голосування щодо перейменування об'єктів, назви яких пов'язані з Росією та її сателітами. До списку внесли 300 столичних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

В адміністрації зазначили, що всі 300 об'єктів були відібрані експертною комісією.

Для того, щоб взяти участь у голосуванні необхідно зайти в додаток "Київ Цифровий". Потім знайти пункт "Електронна демократія" - "Голосування за дерусифікацію". Перегляньте список назв і натисніть "Проголосувати".

Зазначається, що взяти участь у голосуванні можуть усі громадяни України. Для верифікації використовується Bank ID. Саме голосвание триватиме до 19 червня включно.

"Міська влада закликає жителів вибирати відповідально і свідомо, оскільки присвоєння нових назв топонімічним об'єктам має важливе історичне і національне значення", - підсумували в КМДА.

Нагадаємо, раніше Київська міська Рада позбавила Мінськ статусу міста-побратима.

Також повідомлялося, що в Києві перейменували арку Дружби народів в центрі міста. Тепер вона називається Аркою Свободи українського народу.

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