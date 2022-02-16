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Киев "заминировали". Полиция ищет взрывчатки по всему городу

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Киев, Среда 16 февраля 2022 10:41
Киев "заминировали". Полиция ищет взрывчатки по всему городу Фото: Киев "заминировали" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна, Мария Кучерявец

В Киеве сообщили о "заминировании" ряда объектов. Полиция ищет взрывчатки.

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе полиции.

Правоохранители сообщили, что информация проверяется.

"Поступила информация, что по городу Киев заминирован ряд объектов. Направлены группы, соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава МВД Украины Денис Монастырский сказал в ходе марафона ко Дню единения, что в последнее время участились сообщения о минировании и все они не подтверждаются.

По его словам большинство сообщений идут из ОРДЛО, России и Беларуси. В связи с этим, он призвал украинцев быть готовыми к таким сообщениям.

Ранее украинские правоохранители задержали гражданина, отправлявшего анонимные электронные письма о ложном "заминировании" государственных учреждений.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины разоблачила сеть псевдоминеров в Черкасской области, которую координировали с территории России.

Добавим, по данным МВД, 70% сообщений о минировании в январе поступали из России и Беларуси.

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