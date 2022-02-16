Київ "замінували". Поліція шукає вибухівки по всьому місту
У Києві повідомили про "замінування" ряду об'єктів. Поліція шукає вибухівки.
Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі поліції.
Правоохоронці повідомили, що інформація перевіряється.
"Надійшла інформація, що по місту Київ заміновано ряд об'єктів. Направлено групи, відповідні служби", - йдеться у повідомленні.
Крім того, глава МВС України Денис Монастирський сказав у ході марафону до Дня єднання, що останнім часом почастішали повідомлення про мінування та всі вони не підтверджуються.
За його словами, більшість повідомлень йдуть з ОРДЛО, Росії та Білорусі. У зв'язку з цим він закликав українців бути готовими до таких повідомлень.
Раніше українські правоохоронці затримали громадянина, який відправляв анонімні електронні листи про неправдиві "замінювання" державних установ.
Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України викрила мережу псевдомінерів у Черкаській області, яку координували з території Росії.
Додамо, за даними МВС, 70% повідомлень про мінування в січні надходили з Росії та Білорусі.