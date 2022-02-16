Київ "замінували". Поліція шукає вибухівки по всьому місту

Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі поліції.

Правоохоронці повідомили, що інформація перевіряється.

"Надійшла інформація, що по місту Київ заміновано ряд об'єктів. Направлено групи, відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Крім того, глава МВС України Денис Монастирський сказав у ході марафону до Дня єднання, що останнім часом почастішали повідомлення про мінування та всі вони не підтверджуються.

За його словами, більшість повідомлень йдуть з ОРДЛО, Росії та Білорусі. У зв'язку з цим він закликав українців бути готовими до таких повідомлень.