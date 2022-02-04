В Харькове задержали "серийного" псевдоминера. Сообщал о взрывчатках в ОГА и аэропорту

Украинские правоохранители задержали гражданина, который отправлял анонимные электронные письма о ложных заминированиях государственных учреждений. Он совершил по меньшей мере четырнадцать анонимных сообщений о "минировании" различных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу СБУ .

В частности, он "минировал" Харьковскую областную государственную администрацию, Харьковский апелляционный суд, международный аэропорт "Харьков", железнодорожные и автомобильные вокзалы, а также торгово-развлекательные центры города.

"Псевдоминером оказался специалист в ИТ-сфере, который при отправке анонимных электронных писем использовал специальные компьютерные программы для скрытия своего местонахождения. Оперативники СБУ задержали злоумышленника по месту его проживания после очередного сообщения о минировании", - говорится в сообщении.

Мотивами преступных действий харьковчанина была личная неприязнь к правоохранительным и судебным органам Украины, а также к власти в целом, отметили в СБУ.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

Проверяется возможная причастность злоумышленника к сотрудничеству с иностранными спецслужбами.

"Так, в последнее время к распространению волны псевдоминировань привлекают граждан Украины, которые действуют из хулиганских побуждений или ради развлечения, не осознавая до конца все возможные последствия", - сообщили в СБУ.