ru ua
Пт, 04 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харькове задержали "серийного" псевдоминера. Сообщал о взрывчатках в ОГА и аэропорту

Новина українською →
Киев, Пятница 04 февраля 2022 10:34
В Харькове задержали "серийного" псевдоминера. Сообщал о взрывчатках в ОГА и аэропорту Фото: в Харькове задержали "серийного" псевдоминера (ssu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинские правоохранители задержали гражданина, который отправлял анонимные электронные письма о ложных заминированиях государственных учреждений. Он совершил по меньшей мере четырнадцать анонимных сообщений о "минировании" различных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

В частности, он "минировал" Харьковскую областную государственную администрацию, Харьковский апелляционный суд, международный аэропорт "Харьков", железнодорожные и автомобильные вокзалы, а также торгово-развлекательные центры города.

"Псевдоминером оказался специалист в ИТ-сфере, который при отправке анонимных электронных писем использовал специальные компьютерные программы для скрытия своего местонахождения. Оперативники СБУ задержали злоумышленника по месту его проживания после очередного сообщения о минировании", - говорится в сообщении.

Мотивами преступных действий харьковчанина была личная неприязнь к правоохранительным и судебным органам Украины, а также к власти в целом, отметили в СБУ.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

Проверяется возможная причастность злоумышленника к сотрудничеству с иностранными спецслужбами.

"Так, в последнее время к распространению волны псевдоминировань привлекают граждан Украины, которые действуют из хулиганских побуждений или ради развлечения, не осознавая до конца все возможные последствия", - сообщили в СБУ.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины разоблачила сеть псевдоминеров в Черкасской области, которую координировали из территории России.

Добавим, по данным МВД, 70% сообщений о минировании в январе поступали из России и Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Харьков
NEWS
"Нас не удивляет". В Украине отреагировали на публикацию США о подготовке фейка России
"Нас не удивляет". В Украине отреагировали на публикацию США о подготовке фейка России
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США