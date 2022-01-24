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Монастырский: 70% сообщений о минировании поступают из России и Беларуси

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Украина, Понедельник 24 января 2022 17:37
Монастырский: 70% сообщений о минировании поступают из России и Беларуси Фото: министр внутренних дел Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал о серии псевдоминирований, которая прокатилась по стране в последний месяц. По его словам, за этот период в МВД поступило более 500 сообщений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Министр отметил, что такие псевдоминирования все чаще используются как инструмент гибридной войны.

"Прежде всего хочу сказать, что все, более 500 сообщений, оказались фейковыми. К сожалению, это означает, что минимизировать их в ближайшее время будет очень непросто, потому что это действительно один из инструментов гибридной войны", - подчеркнул Монастырский.

По данным представителей киберполиции, около 70% таких сообщений поступают либо с оккупированных территорий, либо из РФ. Также ложную информацию получали с Беларуси, а лишь одно сообщение - с территории Украины. Уточняют, что это не только звонки, но и сообщения по электронной почте.

"Очень сложно установить субъекта, который направил это сообщение, потому что часто мы доходим до определенного предела. Например, IP адрес, который привязан к электронной почте и находится на территории РФ", - рассказал Монастырский.

Глава МВД отметил, что в Украине к таким правонарушениям часто причастны несовершеннолетние. Они не могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, в Службе безопасности Украины заявили, что "за волной псевдоминований по всей стране стоит РФ, которая пытается расшатать ситуацию в Украине изнутри".

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Денис Монастырский
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