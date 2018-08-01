Киев закупил 18 млн куб. м газа для поддержания работы ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6

Мусоросжигательный завод "Энергия" также обеспечен газом

Киев закупил около 18 млн куб. м газа в частного поставщика ПАО "Укрнефтебурение" для поддержания работы ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые сегодня перешли от ПАО "Киевэнерго" в собственность города. Об этом сегодня на брифинге сообщил застукпник председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это компания "УНБ" (ОАО "Добывающая компания «Укрнефтебурение", - ред.) по цене 10,2 тыс. грн/тыс. куб. м... Мы убеждены, что это не повлияет на тариф для населения", - сказал он.

По его словам, объем закупленного газа составляет порядка 18 млн куб. м. Пантелеев также сообщил, что для урегулирования вопроса долга перед "Нафтогазом" была разработана дорожная карта, которая предусматривает проведение соответствующего правительственного комитета и заседания Кабинета министров.

"Идет речь о погашении со стороны государства задолженности по разнице в тарифах за 2015 год - 730 млн гривен, что составляет около трети общего тела долга "Киевэнерго" перед "Нафтогазом". Это в свою очередь позволит списать пени и штрафы, начисленные "Нафтогазом", - сказал Пантелеев.

Он также добавил, что газ, который закупается временно в "Укрнефтебурение" по коммерческим ценам, будет использоваться в экономном режиме.

Вместе с тем, как сообщил замглавы КГГА, мусоросжигательный завод "Энергия" также обеспечен газом.

"Если завод остановится, то остановится на плановую профилактику, которая стандартно длится около месяца", - добавил Пантелеев.

Напомним, что "Киевтеплоэнерго" передают две ТЭЦ и мусоросжигательный завод.