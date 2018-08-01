Київ закупив 18 млн куб. м газу для підтримки роботи ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6

Сміттєспалювальний завод "Енергія" також забезпечений газом

Київ закупив близько 18 млн куб. м газу у приватного постачальника ПАТ "Укрнафтобуріння" для підтримання роботи ТЕЦ -5 та ТЕЦ-6, які сьогодні перейшли від ПАТ "Київенерго" у власність міста. Про це сьогодні на брифінгу повідомив застукпник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, передає кореспондент РБК-Україна.

"Це компанія "УНБ" (ПАТ "Видобувна компанія «Укрнафтобуріння", - ред.) за ціною 10,2 тис. грн/тис. куб. м... Ми переконані, що це не вплине на тариф для населення", - сказав він.

За його словами, обсяг закупленого газу складає близько 18 млн куб. м. Пантелеєв також повідомив, що для врегулювання питання боргу перед "Нафтогазом" була розроблена дорожня карта, яка передбачає проведення відповідного урядового комітету і засідання Кабінету міністрів.

"Йде мова про погашення зі сторони держави заборгованості по різниці у тарифах за 2015 рік - 730 млн гривень, що складає близько третини загального тіла боргу "Київенерго" перед "Нафтогазом". Це в свою чергу дозволить списати пені і штрафи, нараховані "Нафтогазом", - сказав Пантелеєв.

Він також додав, що газ, який закуповується тимчасово в "Укрнафтобуріння" за комерційними цінами, буде використовуватись в економному режимі.

Разом з тим, як повідомив замголови КМДА, сміттєспалювальний завод "Енергія" також забезпечений газом.

"Якщо завод і зупиниться, то зупиниться на планову профілактику, яка стандартно триває близько місяця", - додав Пантелеєв.

Нагадаємо, що "Київтеплоенерго" передають дві ТЕЦ і сміттєспалювальний завод.