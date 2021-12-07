Киев выходит из "красной" зоны, а Зеленский и Блинкен провели разговор: новости за 6 декабря

Девять регионов Украины выходят из "красной" зоны, президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен провели разговор, в Украине взлетит в цене алкоголь. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 6 декабря - в материале РБК-Украина.

Девять регионов Украины выходят из "красной" зоны с 7 декабря

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ослабить карантин в украинских областях. Из "красной" зоны выходят 9 регионов.

Комиссия приняла решение вывести из "красной" зоны Киев и 8 областей: Донецкую, Днепропетровскую, Ивано-Франковскую, Луганскую, Львовскую, Одесскую, Ровенскую, Херсонскую. С 7 декабря эти регионы переходят в "желтую" зону.

Зеленский и Блинкен провели разговор перед саммитом Байдена и Путина. Согласовали позиции

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен провели разговор перед саммитом американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина. Беседа прошла по телефону.

По словам Зеленского, в ходе беседы с американской стороной достигнута договоренность и дальше действовать совместно и скоординированно. Зеленский поблагодарил госсекретаря за поддержку Украины. "Ничего об Украине без Украины", - добавил глава государства.

Приговор Януковичу по делу о госизмене оставили в силе

Верховный Суд оставил в силе приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене. Согласно нему, он приговорен к 13 годам лишения свободы.

Напомним, в январе 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы. Его признали виновным в государственной измене, в частности, путем обращения в 2014 году к президенту России Владимиру Путину с призывом ввести российские войска в Украину.

США собрали жесткие санкции против РФ, чтобы предотвратить вторжение в Украину, - CNN

США изучают возможность ввести санкции против России для сдерживания Москвы от вторжения в Украину. Под ограничения может попасть окружение президента РФ Владимира Путина, энергетические компании и российский госдолг.

Сообщается, что санкции могут затронуть окружение Путина, российские энергетические компании и банки, а также государственный долг России. Кроме того, ограничения предусматривают отключение РФ от международной платежной системы SWIFT.

Умерла легендарная связная УПА: прожила более 101 года

Во Львове скончалась легендарная связная УПА Ольга Илькив. Женщина прожила тяжелую жизнь, и в июне отметила 101 день рождения.

Ольга Илькив – легендарная связная главнокомандующего УПА Романа Шухевича. У нее было два позывных – Роксоляна и О.Зверобой. Много лет провела в советских тюрьмах, была политзаключенной. В 2008 году была награждена Орденом княгини Ольги III степени. Была членом Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы.

В Украине взлетит в цене алкоголь: что и когда подорожает

Цены на алкоголь в Украине вырастут с января 2022 года. Верховная Рада приняла законопроект №5600, который предполагает новые правила расчета пивного акциза, который будет опираться на количество этилового спирта в напитке. Первым напитком, который подорожает, будет пиво. Подробнее о том, что еще подорожает – в материал РБК-Украина.

Дожди и снег по всей стране: прогноз погоды на завтра

Во вторник, 7 декабря, по всей территории Украины прогнозируются осадки. От снега и мокрого снега на западе и до дождей на востоке страны. Подробнее о погоде – в материале РБК-Украина.