США собрали жесткие санкции против РФ, чтобы предотвратить вторжение в Украину, - CNN

США изучают возможность ввести санкции против России для сдерживания Москвы от вторжения в Украину. Под ограничения может попасть окружение президента РФ Владимира Путина, энергетические компании и российский госдолг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN .

"Мы составили чертовски агрессивный пакет (санкций против России - ред.)", - сказал один из высокопоставленных чиновников.

Он предупредил Россию, что если Москва вторгнется в Украину, США и Европа вместе введут худшие экономические санкции, которые когда-либо применялись к стране, кроме Ирана и Северной Кореи.

По информации собеседников телеканала, санкции могут затронуть окружение Путина, российские энергетические компании и банки, а также государственный долг России. Кроме того, ограничения предусматривают отключение РФ от международной платежной системы SWIFT.

Они отметили, что отключение России от SWIFT рассматривается как "ядерный" вариант. Собеседники телеканала также напомнили, что весной 2021 года Европарламент принял необязательную резолюцию, призывающую к такому шагу, в случае вторжения России в Украину.