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США собрали жесткие санкции против РФ, чтобы предотвратить вторжение в Украину, - CNN

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Вашингтон, Понедельник 06 декабря 2021 18:48
США собрали жесткие санкции против РФ, чтобы предотвратить вторжение в Украину, - CNN Фото: президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США изучают возможность ввести санкции против России для сдерживания Москвы от вторжения в Украину. Под ограничения может попасть окружение президента РФ Владимира Путина, энергетические компании и российский госдолг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

"Мы составили чертовски агрессивный пакет (санкций против России - ред.)", - сказал один из высокопоставленных чиновников.

Он предупредил Россию, что если Москва вторгнется в Украину, США и Европа вместе введут худшие экономические санкции, которые когда-либо применялись к стране, кроме Ирана и Северной Кореи.

По информации собеседников телеканала, санкции могут затронуть окружение Путина, российские энергетические компании и банки, а также государственный долг России. Кроме того, ограничения предусматривают отключение РФ от международной платежной системы SWIFT.

Они отметили, что отключение России от SWIFT рассматривается как "ядерный" вариант. Собеседники телеканала также напомнили, что весной 2021 года Европарламент принял необязательную резолюцию, призывающую к такому шагу, в случае вторжения России в Украину.

Отметим, что о разработке жестких санкций против России в Вашингтоне заявили в преддверии переговоров Байдена и Путина. Виртуальная встреча президентов состоится уже завтра, 7 декабря. Ожидается, что американский лидер попытается отговорить Путина от вторжения в Украину.

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о подготовке комплекса мер против России в случае ее вторжения в Украину.

Отметим, в начале декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о подготовке США "адских санкций" против Москвы из-за Украины.

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