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Дожди и снег по всей стране: прогноз погоды на завтра

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Понедельник 06 декабря 2021 20:00
Дожди и снег по всей стране: прогноз погоды на завтра Фото: в Украине 7 декабря ожидаются дожди и снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 7 декабря, по всей территории Украины прогнозируются осадки. От снега и мокрого снега на западе и до дождей на востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Завтра ночью в западных, центральных и северных областях ожидается снег, а днем в регионах прогнозируется мокрый снег. При этом в южных и восточных областях ночью и днем ожидается дождь.

Также по всей территории страны прогнозируют сильный ветер до 5-10 м/с.

В западных областях температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +1 градусов, а днем от -2 до +1. В северных регионах прогнозируют ночью от 0 до +2, а днем 0 +2. При этом в восточных областях температура ночью опуститься от +1 до +4, а днем поднимется до +7 +10 градусов.

На юге Украины температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до +9, а днем от +10 до +13. В центральных областях прогнозируют ночью от +2 до +4, а днем +6 +8.

Дожди и снег по всей стране: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

Во вторник ночью в столице ожидается снег и мокрый снег, такая же погода прогнозируется и днем. Также ожидается сильный ветер от 5 до 10 метров на секунду.

Температура воздуха в Киеве ночью составит от -1 до +1, а днем +1 +3.

Дожди и снег по всей стране: прогноз погоды на завтра

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