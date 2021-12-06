Дожди и снег по всей стране: прогноз погоды на завтра

Во вторник, 7 декабря, по всей территории Украины прогнозируются осадки. От снега и мокрого снега на западе и до дождей на востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Завтра ночью в западных, центральных и северных областях ожидается снег, а днем в регионах прогнозируется мокрый снег. При этом в южных и восточных областях ночью и днем ожидается дождь.

Также по всей территории страны прогнозируют сильный ветер до 5-10 м/с.

В западных областях температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +1 градусов, а днем от -2 до +1. В северных регионах прогнозируют ночью от 0 до +2, а днем 0 +2. При этом в восточных областях температура ночью опуститься от +1 до +4, а днем поднимется до +7 +10 градусов.

На юге Украины температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до +9, а днем от +10 до +13. В центральных областях прогнозируют ночью от +2 до +4, а днем +6 +8.

Погода в Киеве

Во вторник ночью в столице ожидается снег и мокрый снег, такая же погода прогнозируется и днем. Также ожидается сильный ветер от 5 до 10 метров на секунду.

Температура воздуха в Киеве ночью составит от -1 до +1, а днем +1 +3.