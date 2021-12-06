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Зеленский и Блинкен провели разговор перед саммитом Байдена и Путина. Согласовали позиции

Новина українською →
Киев, Понедельник 06 декабря 2021 22:07
Зеленский и Блинкен провели разговор перед саммитом Байдена и Путина. Согласовали позиции Фото: президент Украины Владимир Зеленский (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен провели разговор перед саммитом американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина. Беседа прошла по телефону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Согласовали позиции с Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина", - написал Зеленский.

По его словам, в ходе беседы с американской стороной достигнута договоренность и дальше действовать совместно и скоординированно. Зеленский поблагодарил госсекретаря за поддержку Украины.

"Ничего об Украине без Украины", - добавил глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден проведет переговоры с Зеленским перед саммитом с Путиным.

Подробнее о предстоящих переговорах Байдена и Путина читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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