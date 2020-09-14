Киев вводит ограничения "оранжевой зоны" карантина: что запрещено

Соответствующее решение накануне было принято Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Согласно требованиям "оранжевой зоны" вводятся следующие ограничения:
проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек с учетом не более одного человека на 10 квадратных метров площади здания;
запрет работы учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;
посещение занятий в профессиональных и высших учебных заведениях группами не более 20 человек;
больницы временно ограничивают плановые госпитализации, кроме медпомощи беременным, новорожденным, онкобольным и случаев, когда есть риск для жизни пациента;
запрет работы спортивных залов и фитнес-центров, кроме тех, которые смогут обеспечить размещение не более одного человека на 10 квадратных метров;
запрет приема детей в заведения оздоровления и отдыха - санатории и лагеря в столице и пригороде;
перевозка пассажиров осуществляется в количестве 50% мест для сидения.