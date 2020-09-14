Київ запроваджує обмеження "помаранчевої зони" карантину: що заборонено

З сьогоднішнього дня, 14 вересня, Київ увійшов в "помаранчеву зону" карантину. У зв'язку з цим у столиці вводять нові обмеження.

Відповідне рішення напередодні було прийнято Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Згідно з вимогами "помаранчевої зони" вводяться наступні обмеження:

проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів дозволено за участю не більше 220 осіб з урахуванням не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі будівлі;

заборона роботи установ, що надають послуги з розміщення, крім готелів;

відвідування занять у професійних та вищих навчальних закладах групами не більше 20 осіб;

лікарні тимчасово обмежують планові госпіталізації, крім медичної допомоги вагітним, новонародженим, онкохворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта;

заборона роботи спортивних залів і фитнес-центрів, крім тих, які зможуть забезпечити розміщення не більше однієї особи на 10 квадратних метрів;

заборона прийому дітей до закладу оздоровлення та відпочинку - санаторії і табори в столиці і передмісті;

перевезення пасажирів здійснюється в кількості 50% місць для сидіння

Також РБК-Україна писало, що школи Києва не планує переводити на дистанційне навчання.

Нагадаємо, в "червону зону" карантину України потрапили населені пункти з 11 областей, а також три обласних центри - Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці.