Київ запроваджує обмеження "помаранчевої зони" карантину: що заборонено
З сьогоднішнього дня, 14 вересня, Київ увійшов в "помаранчеву зону" карантину. У зв'язку з цим у столиці вводять нові обмеження.
Відповідне рішення напередодні було прийнято Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Згідно з вимогами "помаранчевої зони" вводяться наступні обмеження:
- проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів дозволено за участю не більше 220 осіб з урахуванням не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі будівлі;
- заборона роботи установ, що надають послуги з розміщення, крім готелів;
- відвідування занять у професійних та вищих навчальних закладах групами не більше 20 осіб;
- лікарні тимчасово обмежують планові госпіталізації, крім медичної допомоги вагітним, новонародженим, онкохворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта;
- заборона роботи спортивних залів і фитнес-центрів, крім тих, які зможуть забезпечити розміщення не більше однієї особи на 10 квадратних метрів;
- заборона прийому дітей до закладу оздоровлення та відпочинку - санаторії і табори в столиці і передмісті;
- перевезення пасажирів здійснюється в кількості 50% місць для сидіння
Також РБК-Україна писало, що школи Києва не планує переводити на дистанційне навчання.
Нагадаємо, в "червону зону" карантину України потрапили населені пункти з 11 областей, а також три обласних центри - Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці.