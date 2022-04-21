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В Киев с визитом прибыли премьеры Дании и Испании

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Киев, Четверг 21 апреля 2022 10:52
В Киев с визитом прибыли премьеры Дании и Испании Фото: Педро Санчес и Метте Фредериксен (коллаж РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Сегодня, 21 апреля, в Киев с рабочими визитами прибыли премьер-министры Дании Метте Фредериксен и Испании Педро Санчес. Они проведут встречи с руководством Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата от "Слуги народа" Александра Качуры.

"В Киев с визитом прибыли премьер-министры Дании Метте Фредериксен и Испании Педро Санчес. Это хорошие новости. Практика показала, что переговоры вживую более результативны для Украины", - отметил он.

Напомним, ранее на этой неделе Санчес анонсировал возвращение испанского посольства в Киев. По его словам, посольство откроется в течение нескольких дней.

Также в начале марта сообщалось, что Испания предоставит Украине наступательное вооружение.

А Дания разрешила своим добровольцам воевать за Украину и направила тысячи гранатометов и боеприпасов.

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