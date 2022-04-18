Посольство Испании возобновит работу в Киеве через несколько дней
Премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал возвращение испанского посольства в Киев через несколько дней. По его словам, решение принято для поддержки украинского народа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление испанского премьера.
"Через несколько дней мы собираемся вновь открыть посольство Испании в Киеве в знак поддержки испанским правительством и обществом украинского народа", - сказал Санчес в эфире телеканала Antena3.
Он подчеркнул, что Испания с Украиной и решительно выступает против Путина. Премьер добавил, что единство - это главный сдерживающий главу Кремля фактор.
Напомним, в начале войны России против Украины Испания закрыла свое посольство в Киеве, предварительно эвакуировав с украинской территории своих граждан, которые изъявили такое желание.
Отметим, после отступления оккупантов от Киева в украинскую столицу начали возвращаться иностранные посольства. Так, с понедельника возобновила работу дипмиссия Италии, а неделей ранее в город вернулся посол ЕС.
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