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Посольство Испании возобновит работу в Киеве через несколько дней

Новина українською →
Мадрид, Понедельник 18 апреля 2022 14:29
Посольство Испании возобновит работу в Киеве через несколько дней Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (facebook com pedro sanchezperezcastejon)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал возвращение испанского посольства в Киев через несколько дней. По его словам, решение принято для поддержки украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление испанского премьера.

"Через несколько дней мы собираемся вновь открыть посольство Испании в Киеве в знак поддержки испанским правительством и обществом украинского народа", - сказал Санчес в эфире телеканала Antena3.

Он подчеркнул, что Испания с Украиной и решительно выступает против Путина. Премьер добавил, что единство - это главный сдерживающий главу Кремля фактор.

Напомним, в начале войны России против Украины Испания закрыла свое посольство в Киеве, предварительно эвакуировав с украинской территории своих граждан, которые изъявили такое желание.

Отметим, после отступления оккупантов от Киева в украинскую столицу начали возвращаться иностранные посольства. Так, с понедельника возобновила работу дипмиссия Италии, а неделей ранее в город вернулся посол ЕС.

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