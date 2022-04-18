Посольство Испании возобновит работу в Киеве через несколько дней

Премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал возвращение испанского посольства в Киев через несколько дней. По его словам, решение принято для поддержки украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление испанского премьера.

Он подчеркнул, что Испания с Украиной и решительно выступает против Путина. Премьер добавил, что единство - это главный сдерживающий главу Кремля фактор.

"Через несколько дней мы собираемся вновь открыть посольство Испании в Киеве в знак поддержки испанским правительством и обществом украинского народа", - сказал Санчес в эфире телеканала Antena3.

Напомним, в начале войны России против Украины Испания закрыла свое посольство в Киеве, предварительно эвакуировав с украинской территории своих граждан, которые изъявили такое желание.

Отметим, после отступления оккупантов от Киева в украинскую столицу начали возвращаться иностранные посольства. Так, с понедельника возобновила работу дипмиссия Италии, а неделей ранее в город вернулся посол ЕС.

Война России против Украины идет 54-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!