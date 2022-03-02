Испания предоставит Украине наступательное вооружение

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о смене позиции по поставкам вооружений в Украину. В ближайшее время на помощь в войне против России будет поставлено наступательное вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на rtve.es .

По его словам, Испания присоединится к списку стран, которые отправят "наступательные материалы" непосредственно в Украину для борьбы с российским вторжением. Причем поставки будут прямыми, а не только через Европейский фонд поддержки мира, как это делалось до сих пор.

"Путин не хочет развития демократии и атакует нашу безопасность. Мы должны быть едины. Это посягательство на национальный суверенитет и территориальную целостность", - добавил он.