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Испания предоставит Украине наступательное вооружение

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Мадрид, Среда 02 марта 2022 10:55
Испания предоставит Украине наступательное вооружение Фото: испанский премьер Педро Санчес (facebook com pedro sanchezperezcastejon)
Автор: Илона Свиридова

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о смене позиции по поставкам вооружений в Украину. В ближайшее время на помощь в войне против России будет поставлено наступательное вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на rtve.es.

По его словам, Испания присоединится к списку стран, которые отправят "наступательные материалы" непосредственно в Украину для борьбы с российским вторжением. Причем поставки будут прямыми, а не только через Европейский фонд поддержки мира, как это делалось до сих пор.

"Путин не хочет развития демократии и атакует нашу безопасность. Мы должны быть едины. Это посягательство на национальный суверенитет и территориальную целостность", - добавил он.

Напомним, ранее страны Европейского союза согласовали предоставление Украине 70 самолетов Миг-29 и Су-25.

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