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В Киев вернулись 16 диппредставительств

Фото: в Киев работают диппредставительства 16 стран (neweasterneurope.eu)
Автор: Роман Мирончук

С каждым днем все больше и больше дипломатических представительств других стран возобновляют свою работу в Киеве. По состоянию на 18 апреля в столицу Украины вернулись 16 диппредставительств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

"Сегодня в столице снова работают дипломаты 16 диппредставительств - ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана", - отмечает МИД.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС ускорит оказание необходимой поддержки Украине.

Мы также писали о том, что Совет Евросоюза одобрил выделение дополнительных 500 млн евро на вооружения для Украины.

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