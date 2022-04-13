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Совет ЕС одобрил выделение дополнительных 500 млн евро на вооружения для Украины

Новина українською →
Брюссель, Среда 13 апреля 2022 16:33
Совет ЕС одобрил выделение дополнительных 500 млн евро на вооружения для Украины Фото: помощь ЕС Украине оружием достигла 1,5 млрд евро (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Совет ЕС одобрил выделение Украине 500 млн евро из Европейского фонда мира (EPF). Таким образом, ЕС выделил в общей сложности 1,5 млрд евро на поддержку поставок военной техники для Вооруженных сил Украины государствами-членами ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

"Следующие недели будут решающими. Поскольку Россия готовится к наступлению на восток Украины, крайне важно, чтобы мы продолжали и наращивали нашу военную поддержку Украине для защиты ее территории и населения и предотвращения дальнейших страданий", - сказал Жозеп Боррель, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности

Согласованные меры будут финансировать как предоставление техники, так и поставки ВСУ государствами-членами ЕС, включая средства индивидуальной защиты, аптечки и топливо, а также военную технику, предназначенную для оборонительных целей. Срок действия мер помощи также продлевается на 24 месяца.

Предыдущие меры помощи были согласованы 28 февраля и 23 марта 2022 года.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина победит Россию на поле боя и этому будут способствовать дополнительные поставки оружия из ЕС.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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