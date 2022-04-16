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ЕС ускорит оказание необходимой поддержки Украине, - Боррель

Новина українською →
Суббота 16 апреля 2022 04:38
ЕС ускорит оказание необходимой поддержки Украине, - Боррель Фото: высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз ускорит оказание необходимой поддержки Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Жозепа Борреля в Twitter.

Он сообщил, что поговорил о последних военных событиях в Украине с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"ЕС находится в тесном контакте с государствами-членами, чтобы ускорить оказание необходимой поддержки Украине", - заявил Боррель.

Напомним, Боррель призвал страны Евросоюза предоставить Украине все необходимое оружие.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что даже после Бучи некоторые страны ЕС до сих пор не решились ограничить покупку энергоносителей в Российской Федерации.

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