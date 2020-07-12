Киев вечером накроют гроза и шквалы

В Киеве вечером 12 июля ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о грозах и шквалах ветра.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Так, в ближайшие часы с сохранением до ночи 13 июля в столице ожидаются грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Напомним, сегодня дожди с грозами ожидались в большинстве областей Украины, также синоптики прогнозировали температура воздуха до +33 градусов.

Кроме того, в понедельник дождевой фронт сместится на восток Украины, а также в стране ожидается похолодание.

Как писало РБК-Украина, непогода в трех областях Украины вызвала обесточивание сотни населенных пунктов.