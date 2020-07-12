Киев вечером накроют гроза и шквалы

Непогода сохранится до 13 июля
В Киеве вечером 12 июля ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о грозах и шквалах ветра.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Так, в ближайшие часы с сохранением до ночи 13 июля в столице ожидаются грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду.
Синоптики объявили первый уровень опасности.
Напомним, сегодня дожди с грозами ожидались в большинстве областей Украины, также синоптики прогнозировали температура воздуха до +33 градусов.
Кроме того, в понедельник дождевой фронт сместится на восток Украины, а также в стране ожидается похолодание.
Как писало РБК-Украина, непогода в трех областях Украины вызвала обесточивание сотни населенных пунктов.