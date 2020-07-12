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Дожди сместятся на восток: прогноз погоды на завтра

Украина, Воскресенье 12 июля 2020 14:59
Дожди сместятся на восток: прогноз погоды на завтра
Фото: грозовые облака (flickr)
Автор: Роман Калиниченко

Дожди пройдут по всей территории Украины, кроме западных областей

В понедельник, 13 июля, в Украине ожидается незначительное похолодание. Дождевой фронт сместится на восток страны.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, западные регионы наконец перестанет заливать. Завтра там будет пасмурно с прояснениями. Днем температура воздуха прогреется до +21, ночью ожидается +11. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Похолодает также в центре и на севере Украины. Местами возможны незначительные осадки. Дневной температурный максимум составит +22 градуса, ночью +13 +16.

В юго-восточных регионах завтра пройдут дожди. Также синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 20 м/с.

В Херсонской области днем до +31, в Одесской - до +24. Ночью +16 +19. В восточных областях возможен град. Температура воздуха днем поднимется до +30, ночью +19.Дожди сместятся на восток: прогноз погоды на завтра

Напомним, сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. Ожидается град, сильный дождь и порывы ветра.

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