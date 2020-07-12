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Дожди с грозами в большинстве областей и жара до +33: погода в Украине на сегодня

Украина, Воскресенье 12 июля 2020 10:05
Дожди с грозами в большинстве областей и жара до +33: погода в Украине на сегодня
Фото: дождь в Украине (УНИАН)
Автор: Максим Зайченко

Западную и центральную Украину охватит непогода

Погода в Украине в воскресенье, 12 июля, будет дождливой на западе и в центре страны. Температура воздуха достигнет +33 тепла в юго-восточных областях.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня в дневное время суток ожидаются грозовые дожди во всех западных областях. В центральном регионе дождь с грозами будет только днем. В остальных областях осадки маловероятны, будет солнечная погода. Ветер по Украине составит 5-8 метров за секунду.

Так, на западе, как для лета в Украине будет прохладно. Столбики термометров покажут от +15 до +19 градусов днем, ночью температура местами опуститься до +12 градусов.

В центральных и северных областях будет теплее - от +25 до +32 тепла, ночью температура будет в пределах +15 +18 градусов.

На юго-востоке страны ожидается еще более тепла. Днем будет от +28 до +33 тепла, а ночью от +14 до +22 градусов.

Дожди с грозами в большинстве областей и жара до +33: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Украине на 12 июля (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируют также дождь с грозами. Днем столбики термометров покажут от +27 до +29 тепла, а ночью будет от +16 до +18 градусов.

Дожди с грозами в большинстве областей и жара до +33: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Киеве и области на 12 июля (meteo.gov.ua)

Как писало РБК-Украина, ранее спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках.

Также сообщалось, что западной Украине 10-13 июля угрожают новые наводнения.

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