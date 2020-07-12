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Из-за непогоды обесточены 100 населенных пунктов в трех областях

Воскресенье 12 июля 2020 10:27
Из-за непогоды обесточены 100 населенных пунктов в трех областях
Автор: Роман Калиниченко

Во Львовской области обесточены 54 поселка

В результате непогоды без света остались 100 населенных пунктов в трех западных областях. Больше всего пострадала Львовская область.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Там рассказали, что причиной обесточивания стало осложнение погодным условий. Из-за сильных дождей и шквальных ветров сработала система защиты линий электропередач.

"По состоянию на 7:00, 12 июля, обесточены 100 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская - 54, Ровенская - 29 и Закарпатская - 17. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, на западе Украины несколько недель подряд не утихали грозовые дожди с градом.

Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине сегодня.

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