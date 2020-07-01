Киев ужесточил карантин: что изменится

Киев ограничил время работы ресторанов и кинотеатров
Столичные власти приняли решение об ужесточении карантина в Киеве. Ограничения касаются работы ресторанов, кинотеатров и проведения массовых мероприятий.
Об этом на брифинге сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
По его словам, согласно постановлению правительства, Киев ужесточил противоэпидемические меры:
"Ограничения - вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни. И город будет выполнять такое решение правительства", - отметил Кличко.
Напомним, за минувшие сутки в Киеве зафиксировали 101 случай коронавируса, что почти вдвое больше, чем сообщалось днем ранее.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, украинские курорты могут закрыть на карантин только в случае значительного роста числа зараженных, если медицинская система не будет справляться с количеством больных.
Автор: РБК-Украина