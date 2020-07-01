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В Минздраве назвали условие закрытия украинских курортов

Новости » Коронавирус     01.07.2020 - 09:45
В Минздраве назвали условие закрытия украинских курортов
Фото: пляж (РБК-Украина)

В Минздраве надеются, что Украина не пойдет по сценарию Италии и Испании

Введение жесткого карантина возможно только в случае значительного роста числа зараженных коронавирусом, когда медицинская система не сможет справиться с количеством больных. В Минздраве надеются, что Украина не пойдет по сценарию Италии и Испании.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

На вопрос о том, могут ли закрыть украинские курорты из-за эпидемиологической ситуации, глава Минздрава ответил, что в случае значительного увеличения числа зараженных.

"При такой серьезной ситуации у нас могут вводит дополнительные ограничения. В том числе жесткий карантин", - заявил он.

Вместе с тем он сказал, что полное снятие карантина возможно только, когда Минздрав перестанет фиксировать новые случаи инфицирования, но сейчас цифры говорят обратное.

Отметим, вчера Степанов заявил, что правительство может ввести дополнительные ограничения относительно курортов, в частности, в Одессе.

Напомним, что официальная статистика Минздрав говорит, что за вчера заразились еще 664 человека и число инфицированных сокращается.

Добавим, Министерство здравоохранения прогнозирует вспышку коронавируса после выходных в Одессе.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныкурорт
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