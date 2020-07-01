Київ посилив карантин: що зміниться

Київ обмежив час роботи ресторанів і кінотеатрів
Столична влада прийняла рішення про посилення карантину в Києві. Обмеження стосуються роботи ресторанів, кінотеатрів і проведення масових заходів.
Про це на брифінгу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
За його словами, згідно з постановою уряду, Київ посилив протиепідемічні заходи:
"Обмеження - вимушені і спрямовані на стримування поширення хвороби. І місто буде виконувати таке рішення уряду", - зазначив Кличко.
Нагадаємо, за минулу добу в Києві зафіксували 101 випадок коронавірусу, що майже вдвічі більше, ніж повідомлялося днем раніше.
За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, українські курорти можуть закрити на карантин тільки в разі значного зростання числа заражених, якщо медична система не буде справлятися з кількістю хворих.
Автор: РБК-Україна