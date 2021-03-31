Киев увеличивает количество койко-мест для больных коронавирусом, - Кличко

"Мы сегодня делаем все возможное, чтобы не допустить коллапса медицинской системы. Поэтому постоянно увеличиваем количество коек для пациентов с коронавирусом. На сегодня в Киеве 6169 коек для лечения больных COVID-19. На этой неделе столица начала разворачивать еще 236 коек. Всего с начала новой волны заболевания мы подготовили почти 1100 коек", - заявил мэр столицы.

Он отметил, что в целом ковидных больных принимают 30 медучреждений столицы, но не ведомственные больницы МЗ и НАНУ.

"Что касается других медучреждений - ведомственных больниц Минздрава и Национальной академии медицинских наук, где есть и кровати, и медперсонал, - то, несмотря на наши неоднократные обращения, там до сих пор не принимают больных COVID-19 киевлян", - отметил Кличко.

Мэр столицы в очередной раз призвал киевлян беречь себя и не нарушать карантин, ведь динамика роста заболеваемости угрожающая.