ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве самая напряженная ситуация из-за COVID, - Минздрав

Новина українською → Киев, Среда 31 марта 2021 13:19
В Киеве самая напряженная ситуация из-за COVID, - Минздрав Фото: Максим Степанов (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве наблюдается самая напряженная ситуация с госпитализациями из-за коронавируса. В столице показатель заполненности кроватей с кислородом составляет 85,8%.

Об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, показатель заполненности кроватей с кислородом является одним из самых важных, для понимания критичности ситуации в регионе.

"Наиболее напряженная ситуация сейчас в городе Киев. У нас на сегодня (показатель - ред.) составляет 85,8% - это самый высокий показатель по стране", - заявил Степанов.

Он добавил, что также достаточно напряженная ситуация остается в Житомирской, Одесской, Киевской областях.

"Это те регионы, где достаточно критическая ситуация по наполненности коек с кислородом", - отметил министр здравоохранения.

Всего по стране введено 76 684 кроватей для лечения больных COVID-19. Заняты при этом 45 750 кроватей уже заняты.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за критической ситуации с COVID в Киеве могут усилить локдаун уже в пятницу.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что если не улучшится COVID-статистика, в столице могут закрыть школы и детсады.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Киев Максим Степанов COVID-19 Коронавирус
NEWS
Число случаев растет: в Украине 11 226 новых COVID-заражений
Число случаев растет: в Украине 11 226 новых COVID-заражений
DAILY
Гид по вакцинам. Что нужно знать о прививках от COVID в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Гид по вакцинам. Что нужно знать о прививках от COVID в Украине