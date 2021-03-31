В Киеве самая напряженная ситуация из-за COVID, - Минздрав
В Киеве наблюдается самая напряженная ситуация с госпитализациями из-за коронавируса. В столице показатель заполненности кроватей с кислородом составляет 85,8%.
Об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, показатель заполненности кроватей с кислородом является одним из самых важных, для понимания критичности ситуации в регионе.
"Наиболее напряженная ситуация сейчас в городе Киев. У нас на сегодня (показатель - ред.) составляет 85,8% - это самый высокий показатель по стране", - заявил Степанов.
Он добавил, что также достаточно напряженная ситуация остается в Житомирской, Одесской, Киевской областях.
"Это те регионы, где достаточно критическая ситуация по наполненности коек с кислородом", - отметил министр здравоохранения.
Всего по стране введено 76 684 кроватей для лечения больных COVID-19. Заняты при этом 45 750 кроватей уже заняты.
Ранее РБК-Украина писало, что из-за критической ситуации с COVID в Киеве могут усилить локдаун уже в пятницу.
Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что если не улучшится COVID-статистика, в столице могут закрыть школы и детсады.