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Київ збільшує кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус, - Кличко

Автор: РБК-Україна

Столична влада продовжує збільшувати кількість ліжкомісць для ковідних хворих, щоб врятувати життя людей.

Про це розповів Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

"Ми сьогодні робимо все можливе, щоб не допустити колапсу медичної системи. Тому постійно збільшуємо кількість ліжок для пацієнтів хворих на коронавірус. На сьогодні в Києві 6169 ліжок для лікування хворих на COVID-19. Цього тижня столиця розпочала розгортати ще 236 ліжок. Загалом з початку нової хвилі захворювання ми підготували майже 1100 ліжок", - заявив мер столиці.

Він зазначив, що загалом ковідних хворих приймають 30 медзакладів столиці, але не відомчі лікарні МОЗ та НАНУ.

"Що ж до інших медзакладів - відомчих лікарень МОЗ та Національної академії медичних наук, де є і ліжка, і медперсонал, - то, попри наші неодноразові звернення, там досі не приймають хворих на COVID-19 киян", - наголосив Кличко.

Мер столиці вкотре закликав киян берегти себе і не порушувати карантинні обмеження, адже динаміка зростання захворюваності загрозлива.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в столиці найбільш напружена ситуація з госпіталізаціями через коронавірус в Україні. За даними Міністерства охорони здоров'я, показник заповнюваності ліжок з киснем становить 85,8%.

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Новини України Віталий КличкоКиївбольница
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