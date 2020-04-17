Киев стал городом с самым грязным в мире воздухом

Из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне Киев возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir.

Индекс загрязнения воздуха в Киеве сейчас составляет 380. В некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке "опасно".

Например в находящемся на втором месте китайского города Чэнду, индекс загрязнения воздуха составляет 176.

Напомним, ранее в Киевской городской государственной администрации сообщили, что в столице наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения. Жителей Киева просят оставаться дома. В то же время в КГГА сообщили, что радиационный фон в столице в пределах нормы – 0,14 микрозивертов (0,30 – норма).

Как сообщало РБК-Украина, 16 апреля в Чернобыльской зоне снова вспыхнули лесные пожары. Причиной нового возгорания стал сильный ветер. Сейчас спасатели пытаются предотвратить распространение пожара.

Кроме того, 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне, который длился десять дней.