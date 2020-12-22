ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Киев сковали пробки: карта

Автор: РБК-Украина

Во вторник вечером, 22 декабря, в Киеве образовались огромные пробки. В частности, в центре города затруднено движение из-за митинга и перекрытия улиц Михайла Грушевского и Институтской.

Об этом свидетельствуют данные Google maps.

Так, на правом берегу движение заблокировано на улице Крещатик, Майдане Независимости, улице Шелковичной, Прорезной, бульваре Тараса Шевченко, улице Льва Толстого, Большой Житомирской, Бассейной.

Пробки образовались на проспекте Победы, Большой Окружной дороге, улице Дегтяревской, Елены Телиги, Юрия Илльенко, Ольжича, проспекте Степана Бандеры, Семьи Кужельников, Набережно-Крещатицкой, улице Нижний Вал.

Движение затруднено также на бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы народов, улице Саперно-Слободской.

Пробки образовались на Гаванском и Южном мостах.

Самые читаемые новости

На левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Николая Бажана, Харьковском шоссе, улице Анны Ахматовой, Дарницкой площади, проспекте Юрия Гагарина и бульваре Перова.

Напомним, на территории аэропорта "Борисполь" ограничат движение автотранспорта. Ограничения будет действовать с 22 декабря с 18:00 до 8:00 23 декабря.

Кроме того, сегодня в Киеве ограничено движение по Лыбедскому путепроводу. Ограничения будут действовать до 22:00.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевКиев