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Київ скували затори: карта

Автор: РБК-Україна

У вівторок ввечері, 22 грудня, в Києві утворилися величезні затори. Зокрема, в центрі міста утруднено рух через мітинг і перекриття вулиць Михайла Грушевського та Інститутської.

Про це свідчать дані Google maps.

Так на правому березі заблоковано рух на вулиці Хрещатик, Майдані Незалежності, вулиці Шовковичної, Прорізній, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Льва Толстого, Великою Житомирською, Басейній.

Затори утворилися на проспекті Перемоги, Великій Окружній дорозі, вулиці Дегтярівської, Олени Теліги, Юрія Іллєнка, Ольжича, проспекті Степана Бандери, Сім'ї Кужельників, Набережно-Хрещатицькій, вулиці Нижній Вал.

Рух ускладнено також на бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби народів, вулиці Саперно-Слобідської.

Затори утворилися на Гаванському і Південному мостах.

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На лівому березі затори спостерігаються на проспекті Миколи Бажана, Харківському шосе, вулиці Анни Ахматової, Дарницької площі, проспекті Юрія Гагаріна і бульварі Перова.

Нагадаємо, на території аеропорту "Бориспіль" обмежать рух автотранспорту. Обмеження діятиме з 22 грудня з 18:00 до 8:00 23 грудня.

Крім того, сьогодні у Києві обмежено рух по Либідьскому шляхопроводу. Обмеження будуть діяти до 22:00.

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