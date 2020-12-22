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В Киеве на Лыбедском путепроводе ремонт, водителей предупредили об ограничениях

Киев, Вторник 22 декабря 2020 09:16
В Киеве на Лыбедском путепроводе ремонт, водителей предупредили об ограничениях
Фото: авто (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве ограничено движение транспорта на Лыбедском путепроводе. Это будет длиться с 9:00 до 20:00 22 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Как отмечается, с 9:00 до 15:00 будут проводиться работы в направлении Печерского путепровода.

С 15:00 до 20:00 будут проводиться работы в направлении площади Демеевской. Во время работ движение частично ограничено.

Ранее в соцсетях появилось видео с моментом падения электроопор на Шулявском мосту в Киеве.

Напомним, электроопоры на Шулявском мосту упали на прошлой неделе. В результате падения было повреждено несколько автомобилей, которые проезжали путепроводом.

Из-за падения электроопор полиция возбудила дело по факту нарушения правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений. Люди в результате инцидента не пострадали.

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