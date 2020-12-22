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На территории "Борисполя" временно ограничат движение

Киевская область, Вторник 22 декабря 2020 15:22
На территории "Борисполя" временно ограничат движение
Фото: аэропорт "Борисполь" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На территории аэропорта "Борисполь" временно будет ограничено движение. Ограничения будет действовать с 22 декабря с 18:00 до 8:00 23 декабря в районе терминала D.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины в Telegram.

Сообщается, что в это время будут проводиться работы по обустройству надземного пешеходного перехода.

"Об изменениях в организации дорожного движения на данном участке вам сообщать временные дорожные знаки и разметка с указанием оптимального маршрута объезда", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Киеве ограничено движение по Лыбедскому путепроводу. Ограничения будут действовать до 22:00.

Кроме того, Киевский метрополитен объявил тендер на проектирование второго выхода станции "Вокзальная" и реконструкции существующей станции.

Добавим, что на прошлой неделе упали электроопоры на Шулявском мосту. В результате падения было повреждено несколько автомобилей, которые проезжали путепроводом.

Из-за падения электроопор полиция возбудила дело по факту нарушения правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений. В результате инцидента люди не пострадали.

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Новости Украины Общество Бориспольограничение движения

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