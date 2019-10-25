Киев сковали пробки: карта

В пятницу вечером, 25 октября, в Киеве образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

Пробки на правом берегу

Движение автомобилей затруднено на бульваре Дружбы народов, на улице Предславинская, на улице Саксаганского, на Воздухофлотском проспекте, на бульваре Леси Украинки, на улице Паньковская, на проспекте Победы, на улице Тургеневская, на улице Прорезная, на улице Волошская, на улице Нижний Вал, на улице Ярославская, на улице Борисоглебская, на улице Межигорская, на проспекте Степана Бандеры, на улице Вышгородская, на улице Кирилловская.

Также движение затруднено на бульваре Тараса Шевченко, на площади Льва Толстого, на площади Леси Украинки, на Набережном шоссе.

Фото: скриншот пробок на правом берегу

Также пробки зафиксированы на мосту Метро, на Северном мосту, на Гаванском мосту.

Пробки на левом берегу

Пробки наблюдаются на Харьковском шоссе, на проспекте Петра Григоренко, на улице Урловская, на Днепровской набережной, на Лесном массиве, на Магнитогорском переулке.

Фото: скриншот пробок на левом берегу

Напомним, в пятницу, 25 октября, в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. В большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщало РБК-Украина, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.