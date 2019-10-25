Київ скували затори: карта

У п'ятницю ввечері, 25 жовтня, в Києві утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Затори на правому березі

Ускладнено рух автомобілів на бульварі Дружби народів, на вулиці Предславинська, на вулиці Саксаганського, на Повітрофлотському проспекті, бульварі Лесі Українки, на вулиці Паньківська, на проспекті Перемоги, на вулиці Тургенівська, на вулиці Прорізна, на вулиці Волоська, на вулиці Нижній Вал, на вулиці Ярославська, на вулиці Борисоглібська, на вулиці Межигірська, на проспекті Степана Бандери, на вулиці Вишгородська, на вулиці Кирилівська.

Також ускладнено рух на бульварі Тараса Шевченка, на площі Льва Толстого, на площі Лесі Українки, на Набережном шосе.

Фото: скріншот затор на правому березі

Також зафіксовані пробки на мосту Метро, на Північному мосту, на Гаванському мосту.

Пробки на лівому березі

Затори спостерігаються на Харківському шосе, на проспекті Петра Григоренка, на вулиці Урлівська, на Дніпровській набережній, на Лісовому масиві, на Магнітогорському провулку.

Фото: скріншот затор на лівому березі

Нагадаємо, в п'ятницю, 25 жовтня, в Україні збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У більшості районів західних, північних, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Донецької, Луганської, Запорізької та Одеської областей, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляло РБК-Україна, в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.